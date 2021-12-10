Сычев: «Очень плохая тенденция, что мы спускаемся в таблице коэффициентов»
12:05
Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычев на встрече со студентами Уральского федерального университета отметил, что его не устраивает нынешнее положение в российском футболе.
По его словам, команды крайне неудачно выступают в еврокубках, а Россия опускается в таблице коэффициентов УЕФА.
«Очень плохая тенденция, что мы спускаемся в таблице коэффициентов. Это тревожный сигнал, — отметил Сычев. — Мы должны думать о новом поколении, о молодежи, которая была бы конкурентоспособна. Нам не должно быть стыдно за них. Нынешнее положение вещей никуда не годится, «Локомотив» не выходит из группы».
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