Стала известна минимальная сумма, которую «Спартак» получит за выступление в Лиге Европы в этом сезоне

Стала известна минимальная сумма, которую «Спартак» получит за выступление в Лиге Европы по итогам сезона-2021/22.

Клуб гарантированно получит 3,63 миллиона евро за попадание в групповой этап, а также 1,89 миллиона евро за 3 победы и 210 тысяч евро за 1 ничью в групповой стадии. Благодаря выходу в плей-офф с первого места и попаданию в 1/8 финала турнира красно-белые заработали 1,2 миллиона евро.

Кроме того, «Спартак» получит 792 тысячи евро из общего призового фонда, который делится согласно местам команд в таблице коэффициентов за последние 10 лет. Красно-белые занимают 27-е место среди 32 участников турнира, таким образом, им гарантирована выплата в размере

Также «Спартаку» гарантирована выплата из общего призового фонда, который распределяется между клубами согласно их местам в таблице коэффициентов за последние 10 лет. Красно-белые занимают 27-е место среди 32 клубов-участников нынешнего розыгрыша Лиги Европы и получит 792 тысячи евро.

Таким образом, «Спартак» уже гарантировал себе заработок в размере 7,722 миллиона евро без учета выплат из маркетингового пула.

«Спартак» занял первое место в группе C с 10 очками в 6 матчах, опередив занявший второе место «Наполи» благодаря двум победам над итальянским клубом. Московская команда начнет выступления в плей-офф со стадии 1/8 финала.