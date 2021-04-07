Фонсека: «По атаке «Аякс» входит в число лучших команд Европы, «Рома» не может позволить себе ошибки в защите»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аякса».

«Я чувствую, что ребята мотивированы и уверены в себе. Нам нужно добиться идеального результата. «Аякс» — сильная команда, о на похожа на «Сассуоло» тем, как играют в обороне, так что нам нужно быть на 100 процентов сосредоточенными. Крайне важно не ошибиться, потому что «Аякс» — сплоченная команда.

По атаке они входят в число лучших команд Европы. У них сильные игроки, мы не можем позволить себе ошибки в защите. Они всегда хотят владеть мячом « , — приводит слова Фонсеки Football Italia.

Встреча пройдет 8 апреля в Амстердаме и начнется в 22:00 мск.