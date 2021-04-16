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Сульшер объяснил замену Погба в матче с «Гранадой»

09:45
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему решил заменить полузащитника Поля Погба в перерыве ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой» (2:0).

«Иногда Поль слишком сильно хочет выиграть. После того, как ему показали желтую карточку, он сделал еще несколько подкатов, я посчитал, что мы не будем рисковать, несмотря на его хорошую игру», — цитирует Сульшера Goal.com.

По итогам двух встреч в 1/4 финала Лиги Европы «МЮ» вышел в полуфинал, где встретится с «Ромой».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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