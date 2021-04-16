Сульшер объяснил замену Погба в матче с «Гранадой»
09:45
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему решил заменить полузащитника Поля Погба в перерыве ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой» (2:0).
«Иногда Поль слишком сильно хочет выиграть. После того, как ему показали желтую карточку, он сделал еще несколько подкатов, я посчитал, что мы не будем рисковать, несмотря на его хорошую игру», — цитирует Сульшера Goal.com.
По итогам двух встреч в 1/4 финала Лиги Европы «МЮ» вышел в полуфинал, где встретится с «Ромой».
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