Сульшер объяснил замену Погба в матче с «Гранадой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему решил заменить полузащитника Поля Погба в перерыве ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Гранадой» (2:0).

«Иногда Поль слишком сильно хочет выиграть. После того, как ему показали желтую карточку, он сделал еще несколько подкатов, я посчитал, что мы не будем рисковать, несмотря на его хорошую игру», — цитирует Сульшера Goal.com.

По итогам двух встреч в 1/4 финала Лиги Европы «МЮ» вышел в полуфинал, где встретится с «Ромой».