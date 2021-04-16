Льорис объяснил свои слова о позоре «Тоттенхэма» после вылета из Лиги Европы

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис рассказал, почему раскритиковал команду после вылета из Лиги Европы от загребского «Динамо».

После матча француз сказал: «Это позор. Надеюсь, все в раздевалке чувствуют ответственность».

«Я не обращаю внимания на комментарии. Как капитан я несу ответственность, когда выступаю перед камерой и несу такие большие неудачи. Мы все говорили, что наша цель — завоевать трофей. Поражение от «Динамо» невозможно принять. Дело в победных амбициях. Я просто сделал честное заявление», — цитирует Льориса Sky Sports.

Напомним, «Тоттенхэм» проиграл загребскому «Динамо» на стадии 1/8 финала Лиги Европы с общим счетом 2:3.