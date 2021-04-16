Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Ромы» (1:1, 2:3 — общий счет).

«Это большое разочарование. Лучшая команда по итогам противостояния выбыла из турнира. Команда, которая доминировала в обоих матчах. Жаль. Как и на прошлой неделе, мы создали уйму моментов, но реализация подвела. Мне превосходили соперника во втором тайме, но и в первом играли очень хорошо. Нам удалось создать несколько превосходных моментов. Мы показывали очень зрелую игру. Брайан Броббей сделал как раз то, чего мы ждали. Он отлично сыграл, выйдя на замену», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Лиги Европы «Вильярреал» встретится с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» — с «Ромой». Первые матчи пройдут 29 апреля, ответные — 6 мая.