Стоилов — о поражении «Астаны» от «Лудогорца» в Лиге Европы: «Я не ожидал такого крупного счета»

Бывший главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов прокомментировал гостевое поражение казахстанской команды от «Лудогорца» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (1:5).

В первой игре «Астана» одержала победу со счетом 2:1

«Я не ожидал такого крупного счета. «Лудогорец» сумел реализовать свои моменты и заслуженно победил. «Астана» провела очень неудачные двенадцать минут во втором тайме. Я говорил, что «Лудогорец» находится на том же уровне, что и загребское «Динамо». Что бы плохого ни случилось с «Астаной», теперь там должны думать о Лиге конференций. Удачи «Астане» там!» — приводит Legalbet.kz слова специалиста.

После вылета из Лиги Европы казахстанская команда продолжит свой путь в Лиге конференций. В раунде плей-офф «Астана» сыграет с албанским «Партизани».