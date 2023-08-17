«Лудогорец» разгромил «Астану» в квалификационном матче Лиги Европы

«Лудогорец» обыграл «Астану» в 1/2 квалификационного матча Лиги Европы со счетом 5:1.

В составе «Лудогорца» забитыми мячами отметились: Бернхард Текпетей (25-я, 50-я минуты), Якуб Петровски (47-я, 58-я минуты) и Кирил Десподов (58-я минута). Единственный мяч «Астаны» забил Дембо Дарбо (29-я минута).

В параллельном матче «Днепр-1» и «Славия» сыграли вничью 1:1 (1:4 по сумме матчей). Также вничью закончилась игра «Генк» — «Олимпиакос» (1:1; 1:2 по сумме матчей).