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17 августа, 23:10

«Лудогорец» разгромил «Астану» в квалификационном матче Лиги Европы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Лудогорец» обыграл «Астану» в 1/2 квалификационного матча Лиги Европы со счетом 5:1.

В составе «Лудогорца» забитыми мячами отметились: Бернхард Текпетей (25-я, 50-я минуты), Якуб Петровски (47-я, 58-я минуты) и Кирил Десподов (58-я минута). Единственный мяч «Астаны» забил Дембо Дарбо (29-я минута).

В параллельном матче «Днепр-1» и «Славия» сыграли вничью 1:1 (1:4 по сумме матчей). Также вничью закончилась игра «Генк» — «Олимпиакос» (1:1; 1:2 по сумме матчей).

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 21:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
5:1
Астана
Лига Европы. 3-й отборочный раунд
17 авг, 21:00. Kosicka futbalova arena (Кошице)
Днепр-1
1:1
Славия Пр
Лига Европы. 3-й отборочный раунд
17 авг, 21:00. Luminus Arena (Генк)
Генк
1:1
Олимпиакос П
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ФК Днепр-1
ФК Лудогорец
ФК Олимпиакос (Пирей)
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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