«Аталанта» сыграет со «Спортингом», «Ливерпуль» встретится со «Спартой» в 1/8 финала Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы в Доме европейского футбола в Ньоне.

На этой стадии клубы из одной страны не могут сыграть друг с другом.

Первые матчи запланированы на 7 марта, а ответные — на 14 марта.

Результаты жеребьевки:

«Спарта» (Чехия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Марсель» (Франция) — «Вильярреал» (Испания)

«Рома» (Италия) — «Брайтон» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Фрайбург» (Германия) — «Вест Хэм» (Англия)

«Спортинг» (Португалия) — «Аталанта» (Италия)

«Милан» (Италия) — «Славия» Прага (Чехия)

«Карабах» (Азербайджан) — «Байер» (Германия)

Российский полузащитник Алексей Миранчук выступает за «Аталанту», которая 7 марта проведет первый матч со «Спортингом» на данной стадии.

Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине на стадионе «Авива». Действующим чемпионом турнира является «Севилья», которая в финале обыграла «Рому» (1:1, 4:1 — пенальти).

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