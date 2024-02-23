Бурижо: «Мой хет-трик в ворота «Милана» — награда за труд всей команды»

Полузащитник «Ренна» Бенжамен Бурижо прокомментировал победу над «Миланом» (3:2) в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы. Французский хавбек в этой встрече оформил хет-трик. Итальянская команда вышла в 1/8 финала турнира.

«Я очень горжусь игрой, потому что мы продемонстрировали истинный боевой дух. Мы отдали все силы от начала до конца, независимо от того, на какой позиции мы находились и сколько пропустили голов. Этот хет-трик — награда за труд всей команды. Это то, чем я действительно хочу поделиться со своими товарищами по команде.

Мой сын и моя жена были на трибунах. Я горжусь тем, что мне удалось сделать это перед своей семьей, и особенно в матче с «Миланом». Я действительно доволен сегодняшней игрой, и это то, что останется со мной на всю оставшуюся жизнь», — цитирует пресс-служба УЕФА Бурижо.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.