В УЕФА оценили игру российского вратаря «Карабаха» Лунева

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте в материале, знакомящем болельщиков с клубом «Карабах», оценила выступления российского голкипера команды Андрея Лунева. Также УЕФА отметил игру нападающего клуба Жуниньо.

«Если говорить о различных позициях, то выделяются новички Андрей Лунев и Жуниньо, усилившие команду летом. Российский вратарь, ранее выступавший за «Байер», отличается надежностью, а действующий на острие бразилец не раз демонстрировал превосходное голевое чутье и неспроста возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Азербайджана», — говорится в статье УЕФА.

В материале отмечается, что в обороне «Карабаха» огромный объем работы проделывает защитник сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде.

В 1/8 финала Лиги Европы «Карабах» сыграет против «Байера». Первые матчи запланированы на 7 марта, а ответные — на 14 марта.