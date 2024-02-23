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23 февраля, 16:20

В УЕФА оценили игру российского вратаря «Карабаха» Лунева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба УЕФА на официальном сайте в материале, знакомящем болельщиков с клубом «Карабах», оценила выступления российского голкипера команды Андрея Лунева. Также УЕФА отметил игру нападающего клуба Жуниньо.

&laquo;Карабах&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Брага&raquo;. «Карабах» Лунева по сумме двух матчей прошел «Брагу» в Лиге Европы, азербайджанцы дважды забили в меньшинстве

«Если говорить о различных позициях, то выделяются новички Андрей Лунев и Жуниньо, усилившие команду летом. Российский вратарь, ранее выступавший за «Байер», отличается надежностью, а действующий на острие бразилец не раз демонстрировал превосходное голевое чутье и неспроста возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Азербайджана», — говорится в статье УЕФА.

В материале отмечается, что в обороне «Карабаха» огромный объем работы проделывает защитник сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде.

В 1/8 финала Лиги Европы «Карабах» сыграет против «Байера». Первые матчи запланированы на 7 марта, а ответные — на 14 марта.

Андрей Лунев
Лига Европы УЕФА
ФК Карабах
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