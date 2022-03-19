Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Соперником немецкого клуба стала иальянская «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Я был на их стадионе в октябре и видел игру с «Удинезе». Тогда мне показалось, что «Аталанта» очень организованнкая команда и хорошо играет как с мячом, так и без него. Это очень, очень сильный соперник с хорошим подбором игроков», — приводит слова Тедеско Sportbuzzer.

Первый матч между командами состоится 7 апреля в Лейпциге.