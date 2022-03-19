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Тедеско: «Аталанта» — очень, очень сильный соперник"

Тедеско заявил, что «Аталанта» — очень организованная команда
Роман Шишов
Корреспондент
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Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Соперником немецкого клуба стала иальянская «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Я был на их стадионе в октябре и видел игру с «Удинезе». Тогда мне показалось, что «Аталанта» очень организованнкая команда и хорошо играет как с мячом, так и без него. Это очень, очень сильный соперник с хорошим подбором игроков», — приводит слова Тедеско Sportbuzzer.

Первый матч между командами состоится 7 апреля в Лейпциге.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Нижний Новгород
Спартак

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
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ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

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Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
ФК Аталанта
Доменико Тедеско
1
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