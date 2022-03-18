Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о решении болельщиков сербской «Црвены Звезды» устроить политический перформанс во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с шотландским «Рейнджерс».

«Мы в свое время протягивали руку помощи Сербии. Они этого не забыли. В этом случае можно сказать, что у сербов память не короткая», — сказал Губерниев «СЭ».

Сербы развернули на трибунах огромные баннеры с перечислением военных конфликтов с 1950 года по настоящее время при участии США, а также строчку из песни Джона Леннона: «Все, что мы говорим, — это дайте миру шанс».