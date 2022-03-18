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«У сербов память не короткая». Губерниев — о поддержке болельщиков «Црвены Звезды» России

Губерниев прокомментировал поддержку болельщиков «Црвены Звезды» России
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о решении болельщиков сербской «Црвены Звезды» устроить политический перформанс во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с шотландским «Рейнджерс».

«Мы в свое время протягивали руку помощи Сербии. Они этого не забыли. В этом случае можно сказать, что у сербов память не короткая», — сказал Губерниев «СЭ».

Сербы развернули на трибунах огромные баннеры с перечислением военных конфликтов с 1950 года по настоящее время при участии США, а также строчку из песни Джона Леннона: «Все, что мы говорим, — это дайте миру шанс».

Трибуна фанатов &laquo;Црвены Звезды&raquo;. Болельщики «Црвены Звезды» провели акцию в поддержку России

Лига Европы УЕФА
ФК Црвена Звезда
Дмитрий Губерниев
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