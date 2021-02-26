Сульшер признался, что Ибрагимович впечатлил его
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер 26 февраля прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Его команде предстоит сыграть с «Миланом». Специалист признался, что больше всего в команде соперников его впечатлил Златан Ибрагимович.
«Это еще один жребий, когда можно почувствовать, что это мог бы быть матч Лиги чемпионов, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Хорошо, что у нас будут такие матчи. Эта команда нуждается в испытаниях. Мы любим вызовы и принимаем их.
Мы приветствуем «Милан», это великий клуб с историей и традициями, великолепным стадионом. Конечно, там есть Златан. Я очень впечатлен его карьерой. У него была травма, которая ставила под угрозу его карьеру, но он восстановился, отправился в MLS, а затем вернулся в «Милан» и действительно поднял их".
Матчи 1/8 финала пройдут 11 и 18 марта.
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