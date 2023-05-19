Ламела: «У «Севильи» было трудное начало сезона, и вы только посмотрите, где мы сейчас»

Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Чего еще можно просить? Это невероятно. У нас было трудное начало сезона, и вы только посмотрите, где мы сейчас. Когда я забил, многое пронеслось у меня в голове — хорошие моменты и не очень. Этот уникальный момент сильно меня порадовал. Мы в одном шаге от титула — у нас прекрасная возможность», — цитирует пресс-служба УЕФА Ламелу.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).