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Сегодня, 21:38

«Спортинг» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы

Виталий Косик
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Спортинга» и «Ювентуса» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.

«Спортинг»: Адан, Дьоманде, Коатес, Инасиу, Эшгаю, Угарте, Морита, Нуну Сантуш, Эдвардс, Тринкау, Педру Гонсалвеш.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо, Миретти, Локателли, Рабьо, Кьеза, Ди Мария, Влахович.

В первом матче итальянцы обыграли «Спортинг» со счетом 1:0. Ответный матч состоится сегодня, 20 апреля, начало — 22.00 мск.

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ФК Ювентус
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