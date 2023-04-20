«Фиорентина» спаслась в матче с «Лехом» и вышла в полуфинал Лиги Европы

«Фиорентина» дома проиграла «Леху» в ответном матче полуфинала Лиги Европы — 2:3.

В составе польского клуба забивали Афонсо Соуза, Кристофер Вельде и Артур Собех.

Гол Риккардо Соттиля на 78-й минуте позволил «фиалкам» выйти в полуфинал турнира. В дополнительное время Гаэтано Кастровилли забил второй мяч хозяев.

Общий счет по сумме двух матчей стал 6:4 в пользу «Фиорентины». За выход в финал Лиги Европы итальянский клуб сыграет с победителем матча «Базель» — «Ницца» (первый матч 2:2).