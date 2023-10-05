«Спортинг» сыграет с «Аталантой» в Лиге Европы 5 октября

«Спортинг» на своем поле сыграет с «Аталантой» в матче группы D Лиги Европы в четверг, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Начало — в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Спортинг» — «Аталанта» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча бесплатно смотрите на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — 19.30 мск.

Португальский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы D с 3 очками. Команда Гасперини с 3 баллами занимает первое место в квартете.

Расписание матчей ЛЕ смотрите на сайте «СЭ».

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