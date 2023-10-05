«Арис» на своем поле сыграет с «Рейнджерс» в матче группы С Лиги Европы в четверг, 5 октября. Встреча пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимассоле на Кипре. Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Арис» — «Рейнджерс» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча смотрите на сайте «Матч ТВ» в разделе трансляции. Начало эфира — 19.40 мск.

Клуб из Лимассола занимает третье место в турнирной таблице группы С, в их активе — 0 очков. Команда из Глазго с 3 баллами находится на второй строчке.

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