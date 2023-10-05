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Сегодня, 20:45

«Ливерпуль» — «Юнион»: прямая трансляция матча Лиги Европы

Видеотрансляция матча Лиги Европы «Ливерпуль» — «Юнион» начнется в 21.45 мск на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Виргил ван Дейк.
Виргил ван Дейк.
Фото Reuters

«Ливерпуль» на своем поле примет бельгийский «Юнион» в матче группы E Лиги Европы в четверг, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль, начало — в 22.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» покажет бесплатную видеотрансляцию встречи «Ливерпуль» — «Юнион». Прямой эфир начнется в 21.45 мск. Следить за ключевыми событиями матча ЛЕ можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу своей группы с тремя очками. «Юнион», который тренирует Александер Блессин, с одним баллом располагается на второй строчке.

Лига Европы: результаты игр и обзоры матчей, календарь группового турнира и комментарии футболистов, прогнозы и статистика в актуальном виде.

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Лига Европы УЕФА
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