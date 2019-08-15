«Спартак» на своем поле в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» сравнял счет — 1:1. На 52-й минуте после ошибки вратаря гостей Гийома Февра, который не удержал мяч в руках, отличился форвард Эсекиэль Понсе. В первой игре красно-белые победили со счетом 3:2.

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