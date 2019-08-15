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«Спартак» — «Тун»: Понсе сравнял счет после подарка от вратаря

15 августа 2019, 20:54
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«Спартак» на своем поле в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» сравнял счет — 1:1. На 52-й минуте после ошибки вратаря гостей Гийома Февра, который не удержал мяч в руках, отличился форвард Эсекиэль Понсе. В первой игре красно-белые победили со счетом 3:2.

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Спартак — Тун

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"




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