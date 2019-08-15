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«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой турнир Лиги Европы

15 августа 2019, 23:37
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«Брага» в ответном матче 3-го отборочного матча Лиги Европы разгромила «Бреннбю» со счетом 3:1. Дубль оформил Жоау Палинья. Еще один гол забил Андре Орта. У гостей отличился Петер Бьюр.

Первая игра завершилась также победой «Браги» со счетом 4:2.

Таким образом, португальский клуб вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет со «Спартаком». Матчи пройдут 22 (в Браге) и 29 августа (в Москве).

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответный матч

«Брага» (Португалия) — «Бреннбю» (Дания) — 3:1 (2:0)

Голы: Пальинья, 19 (1:0). А.Орта, 41 (2:0). Пальинья, 66 (3:0). Бьюр, 85 (3:1).

«Брага»: Матеуш, Эжгаиу, Бруну Виана, Кажу, Сантуш (Витор Тормена, 70), Пальинья, А.Орта (Шадаш, 58), Жоау Новаиш, В.Эдуарду (Тринкан, 67), Паулинью, Мурило.

«Бреннбю» (Дания): Швебе, Араюри, Юнг, Херманнссон, Гаммельбю, Кайзер (Фискер, 46), Радошевич, Линдстрем, Беркейт, Хедлунд (Бьюр, 73), Вильчек (Эрцег, 46).

Предупреждения: Беркейт, 35. Кажу, 54. Хедлунд, 66.

Судья: Еськов (Москва).

15 августа. Брага. Стадион Муниципальный.

Первый матч — 4:2.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"




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