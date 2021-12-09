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«Спартак» — после матча с «Легией»: «Думали, этот колхоз не обыграем?!»

«Спартак» после победы над «Легией» опубликовал провокационный твит
23:33
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«Спартак» в Twitter прокомментировал победу «Легии» (0:1) после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Вы думали, мы сюда приехали — и этот колхоз не обыграем?!» — написала пресс-служба команды.

Победный гол забил Зелимхан Бакаев, голкипер Александр Селихов отбил пенальти на 7-й добавленной минуте и спас команду от ничейного результата.

«Спартак» благодаря этой победе занял первое место в группе. Красно-белые напрямую пробились в 1/8 финала турнира.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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