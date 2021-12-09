«Спартак» в Twitter прокомментировал победу «Легии» (0:1) после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Вы думали, мы сюда приехали — и этот колхоз не обыграем?!» — написала пресс-служба команды.

«Вы думали, мы сюда приехали — и этот колхоз не обыграем?!» — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021

Победный гол забил Зелимхан Бакаев, голкипер Александр Селихов отбил пенальти на 7-й добавленной минуте и спас команду от ничейного результата.

«Спартак» благодаря этой победе занял первое место в группе. Красно-белые напрямую пробились в 1/8 финала турнира.