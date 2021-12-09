«Спартак» — после матча с «Легией»: «Думали, этот колхоз не обыграем?!»
«Спартак» после победы над «Легией» опубликовал провокационный твит
23:33
«Спартак» в Twitter прокомментировал победу «Легии» (0:1) после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Вы думали, мы сюда приехали — и этот колхоз не обыграем?!» — написала пресс-служба команды.
Победный гол забил Зелимхан Бакаев, голкипер Александр Селихов отбил пенальти на 7-й добавленной минуте и спас команду от ничейного результата.
«Спартак» благодаря этой победе занял первое место в группе. Красно-белые напрямую пробились в 1/8 финала турнира.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю