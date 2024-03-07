Пражская «Спарта» сыграет с «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 7 марта. Игра пройдет на стадионе «Эпет Арена» в Праге (Чехия). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Спарта» — «Ливерпуль» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры в прямом эфире бесплатно будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игру покажут платные онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Прогноз и ставки на матч «Спарта» — «Ливерпуль» читайте в нашем материале.

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