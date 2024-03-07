Азербайджанский «Карабах» сыграет с «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 7 марта, в четверг. Игра состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан) и начнется в 20.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Карабах» — «Байер» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Прогноз и ставки на игру «Карабах» — «Байер» доступны в нашем материале.

Лига Европы: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры