Два болельщика «Брайтона» получили ножевые ранения перед матчем Лиги Европы в Риме

Двух болельщиков «Брайтона» ограбили и серьезно ранили в центре Рима перед матчем Лиги Европы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Два британских фаната 28 и 29 лет обратились в ресторан за помощью. Они рассказали, что на них напала группа людей в капюшонах. У пострадавших забрали кошельки и документы.

Молодые люди были доставлены в больницу. Им ничего не угрожает. По предварительным данным полиции, фанаты «Ромы» не причастны к происшествию.

Сегодня, 7 марта, в Риме пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Брайтон». Начало — в 20.45 мск.