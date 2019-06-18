Состоялась жеребьевка отбора Лиги Европы. "Рейнджерс" сыграет с клубом из Косово или Гибралтара

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Лиги Европы. Вице-чемпион Шотландии "Рейнджерс" встретится с косовской "Приштиной" или гибралтарским "Сент-Джозефсом".

Полностью пары выглядят следующим образом

"Мальме" (Швеция) - "Баллимена Юнайтед" (Северная Ирландия)/"Рунавик" (Фареры)

"Ордабасы" (Казахстан) - "Торпедо" Кт (Грузия)

"Маккаби" Х (Израиль) - "Мура" (Словения)

"Крусэйдерс" (Северная Ирландия) - "Б-36" (Фареры)

"Левски" (Болгария) - "Ружомберок" (Словакия)

"Олимпия" (Словения) - "Рига" (Латвия)

"Динамо" Тб (Грузия) - "Ла Фьорита" (Сан-Марино) - "Энгордани" (Андорра)

"Коннас Куэй Номадс" (Уэльс) - "Килмарнок" (Шотландия)

"Санта-Хулия" (Андорра)/"Европа" (Гибралтар) - "Легия" (Польша)

"Дебрецен" (Венгрия) - "Кукеши" (Албания)

"Интер" Турку (Финляндия) - "Бреннбю" (Босния и Герцеговина)

"Гонвед" (Венгрия) - "Жальгирис" Вильнюс (Литва)

"Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Кайрат" (Казахстан)

"Витебск" (Белоруссия) - "КуПС" (Финляндия)

ЦСКА (Болгария) - "Титоград" (Черногория)

"Чурарички" (Сербия) - "Бананц" (Армения)

"Мольде" (Норвегия) - "Рейкьявик" (Исландия)

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Сперанца" (Македония)

"Алашкерт" (Армения) - "Македония" (Македония)

"Краковица" (Польша) - "Дунайска Стреда" (Словакия)

"Брейдаблик" (Исландия) - "Вадуц" (Лихтенштейн)

"Гзира" (Мальта) - "Хайдук" (Хорватия)

"Женисс" (Люксембург) - "Тобол" (Казахстан)

"Приштина" (Косово)/"Сент-Джозефс" (Гибралтар) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Зета" (Черногория) - "Фехервар" (Венгрия)

"Жальгирис" Каунас (Литва) - "Аполлон" (Кипр)

"Ритеряй" (Литва) - "Клаксвик" (Фареры)/"Тре Фьори" (Сан-Марино)

"Будучност" (Черногория) - "Нарва" (Эстония)

"Динамо" Минск (Белоруссия) - "Лиепайя" (Латвия)

"Сабаил" (Азербайджан) - "Университатя" Крайова (Румыния)

"Норчепинг" (Швеция) - "Сент-Патрикс" (Ирландия)

"Пюник" (Армения) - "Шкупи" (Македония)

"Абердин" (Шотландия) - "РоПС" (Финляндия)

АЕК Ларнака (Кипр) - "Петрокуб" (Македония)