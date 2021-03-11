«Рейнджерс» на выезде сыграл вничью со «Славией» в Лиге Европы

«Рейнджерс» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с пражской «Славией» со счетом 1:1.

На гол Николае Станчу шотландцы ответили точным ударом Филипа Хеландера.

Ответный матч команды проведут в Шотландии 18 марта. Встреча начнется в 23:00 мск.

Лига Европы

1/8 финала

«Славия Пр» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 1:1 (1:1)

Голы: Станчу, 7 (1:0). Хеландер, 36 (1:1).

«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Кудела, Голеш, Боржил, Зима, Ба, Станчу (Лингр, 76), Олайинка (Масопуст, 46), Кухта (Оскар Дорли, 71), Провод, Сима.

«Рейнджерс» (Шотландия): Макгрегор, Хеландер, Голдсон, Баришич, Паттерсон, Дэйвис, Камара (Зунгу, 88), Хаджи (Эрфилд, 63), Арибо (Руф, 81), Кент, Морелос.

Предупреждения: Баришич, 29. Дэйвис, 54. Зима, 56.

Судья: Хацеган (Румыния).

11 марта. Прага. Стадион «Синобо».