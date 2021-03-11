«Вильярреал» на выезде победил киевское «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы

«Вильярреал» 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде обыграл киевское «Динамо» (2:0).

В первом тайме Пау Лопес откликнулся на прострел вдоль ворот и в падении с нескольких метров пробил по пустым воротам. Сразу после перерыва защитник Рауль Альбиоль оказался первым на добивании и в касание с линии вратарской пробил под перекладину.

Ответная игра пройдет в Испании 18 марта.

Лига Европы

1/8 финала

«Динамо К» (Украина) — «Вильярреал» (Испания) — 0:2 (0:1)

Голы: Пау Торрес, 30 (0:1). Альбиоль, 52 (0:2).

«Динамо К» (Украина): Бущан, Кендзера (Караваев, 84), Миколенко, Сирота, Забарный, Сидорчук (Андриевский, 68), Буяльский, Шапаренко (Шепелев, 68), Цыганков, Беседин, Родригеш.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Педраса, Пау Торрес (Фунес Мори, 46), Фойт, Парехо, Капуэ, Тригерос (Мойсес Гомес, 85), Пако Алькасер (Бакка, 63), Морено (Баэна, 90), Чиквуэзе (Хауме Коста, 84).

Предупреждения: Сидорчук, 9. Педраса, 24. Капуэ, 65.

Судья: Оливер (Англия).

11 марта. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».