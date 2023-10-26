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26 октября, 21:46

«Аталанта» сыграла вничью со «Штурмом», Миранчук остался в запасе

Руслан Минаев
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«Аталанта» на выезде сыграла вничью со «Штурмом» в 3-м туре группового турнира Лиги Европы — 2:2.

У гостей дубль оформил Луис Муриэль. У хозяев забивали Алекс Прасс и Томи Хорват.

Российский хавбек бергамасков Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Штурм» с начала второго тайма играл вдесятером после удаления Стефана Хирландера.

Лига Европы. Группа D
26 окт, 19:45. Merkur Arena (Грац)
Штурм
2:2
Аталанта

«Спортинг» в гостях не смог победить «Ракув» — 1:1.

У португальцев гол забил Себастьян Коатес. У хозяев отметился Фабиан Пясецкий.

«Спортинг» с 8-й минуты играл в меньшинстве после удаления Виктора Дьокереша.

Лига Европы. Группа D
26 окт, 19:45. Zaglebiowski Park Sportowy (Сосновец)
Ракув
1:1
Спортинг

В группе D лидирует «Аталанта» (7 очков). Далее расположились «Спортинг» и «Штурм» (по 4 очка), а также «Ракув» (1 очко).

Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Штурм
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