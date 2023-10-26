«Аталанта» сыграла вничью со «Штурмом», Миранчук остался в запасе

«Аталанта» на выезде сыграла вничью со «Штурмом» в 3-м туре группового турнира Лиги Европы — 2:2.

У гостей дубль оформил Луис Муриэль. У хозяев забивали Алекс Прасс и Томи Хорват.

Российский хавбек бергамасков Алексей Миранчук остался на скамейке запасных.

«Штурм» с начала второго тайма играл вдесятером после удаления Стефана Хирландера.

«Спортинг» в гостях не смог победить «Ракув» — 1:1.

У португальцев гол забил Себастьян Коатес. У хозяев отметился Фабиан Пясецкий.

«Спортинг» с 8-й минуты играл в меньшинстве после удаления Виктора Дьокереша.

В группе D лидирует «Аталанта» (7 очков). Далее расположились «Спортинг» и «Штурм» (по 4 очка), а также «Ракув» (1 очко).