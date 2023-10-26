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26 октября, 21:44

«Олимпиакос» победил «Вест Хэм» в Лиге Европы

Руслан Минаев
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«Олимпиакос» дома обыграл «Вест Хэм» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:1.

У хозяев забивали Константинос Форнутис и Родиней. У гостей отметился Лукас Пакета.

Лига Европы. Группа A
26 окт, 19:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
2:1
Вест Хэм Юнайтед

«Фрайбург» на выезде победил «Бачка-Топола» — 3:1.

У немецкого клуба хет-трик на счету Винченцо Грифо. У хозяев отметился Неманья Петрович.

Лига Европы. Группа A
26 окт, 19:45. TSC Arena (Бачка-Топола)
Бачка-Топола
1:3
Фрайбург

В группе A лидирует «Вест Хэм» и «Фрайбург» (по 6 очков), третье место занимает «Олимпиакос» (4 очка), замыкает таблицу «Бачка-Топола» (1 очко).

Лига Европы УЕФА
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фрайбург
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