«Олимпиакос» победил «Вест Хэм» в Лиге Европы

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«Олимпиакос» дома обыграл «Вест Хэм» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:1.

У хозяев забивали Константинос Форнутис и Родиней. У гостей отметился Лукас Пакета.

«Фрайбург» на выезде победил «Бачка-Топола» — 3:1.

У немецкого клуба хет-трик на счету Винченцо Грифо. У хозяев отметился Неманья Петрович.

В группе A лидирует «Вест Хэм» и «Фрайбург» (по 6 очков), третье место занимает «Олимпиакос» (4 очка), замыкает таблицу «Бачка-Топола» (1 очко).