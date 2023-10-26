«Марсель» обыграл АЕК, «Мольде» разгромил «Хеккен»

«Марсель» обыграл АЕК на своем поле в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы — 3:1.

У хозяев забили Витинья, Амин Харит и Жордан Верету, единственный гол гостей на счету Орбелина Пинеды.

«Марсель» лидирует в группе B с 5 очками, АЕК идет на второй строчке с 4 очками. Еще один матч в этой группе — «Брайтон» — «Аякс» — состоится сегодня, 26 октября и начнется в 22.00 (мск).

В параллельном матче «Мольде» дома разгромил «Хеккен» — 5:1. У хозяев сделал дубль Магнус Вольфф Эйкрем, по одному голу у Фредрика Гульбраннсена, Эмиля Брейвика и Мартина Бьернбака. Единственный мяч гостей забил Момоду Сонко.

«Мольде» поднялся на третье место в группе H с 3 очками. «Хеккен» занимает последнюю, четвертую строчку, команда не набрала ни одного очка за три матча.

Еще одна встреча в группе H — «Байер» — «Карабах» — состоится сегодня, 26 октября и начнется в 22.00 (мск).