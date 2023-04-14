Шмейхель раскритиковал Магуайра за эпизод с травмой Мартинеса

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выступил с критикой защитника манкунианцев Харри Магуайра за бездействие в момент повреждения Лисандро Мартинеса в первом матче против «Севильи» (2:2) в четвертьфинале Лиги Европы.

Аргентинец получил травму в концовке игры. После этого игроки «Севильи» унесли его с поля.

«Похоже, игрокам «Севильи» было приятно уносить его с поля. Они хотели его ухода, чтобы они могли продолжить игру. Футболистам «МЮ» следовало остановить их. Это пример недостатка лидерских качеств. Магуайр должен был справиться с этой ситуацией», — сказал Шмейхель в эфире BBC Radio 5.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей» пройдет в Испании 20 апреля.