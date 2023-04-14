Моуринью — голландскому журналисту: «Ты плакал 10 месяцев, а я не буду плакать и страдать бессонницей, если проиграю»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после поражения от «Фейеноорда» (0:1) в первом матче четвертьфинала Лиги Европы ответил на вопрос журналиста, сравнившего эту встречу с финалом Лиги конференций 2022 года.

«Последние 10 месяцев ты плакал. (Смеется). Но ты не должен плакать. Нельзя выиграть матч, который вы уже проиграли. Прошел только первый матч, но я обещаю, что если проиграю, я не буду плакать и страдать бессонницей. 10 месяцев я буду спать без кошмаров», — приводит слова Моуринью Goal.

В финале Лиги конференций сезона-2021/22 «Рома» обыграла «Фейеноорд» (1:0) и завоевала трофей.