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15 февраля, 21:15

«Брага» — «Карабах»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Брага» — «Карабах» начнется 15 февраля в 23:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки «Браги».
Фото Reuters

«Брага» на своем поле примет «Карабах» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы в четверг, 15 февраля. Встреча пройдет на арене «Муниципальный стадион Браги» в Португалии. Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Брага» — «Карабах» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую видеотрансляцию поединка в России покажет телеканал «Матч! Футбол 3». Также на канале «Матч Премьер» для всех пользователей с подпиской на сервис пройдет онлайн-перекличка игр плей-офф Лиги Европы.

«Брага» вышла в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в квартете C Лиги чемпионов с «Реалом», «Наполи» и «Унионом». «Карабах» же стал вторым в группе ЛЕ вместе с «Байером», «Мольде» и «Хеккеном».

Ранее соперники не проводили официальных матчей друг с другом

Лига Европы: расписание матчей и где смотреть трансляции 15 февраля

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Брага
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