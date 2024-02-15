«Брага» на своем поле примет «Карабах» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы в четверг, 15 февраля. Встреча пройдет на арене «Муниципальный стадион Браги» в Португалии. Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Брага» — «Карабах» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую видеотрансляцию поединка в России покажет телеканал «Матч! Футбол 3». Также на канале «Матч Премьер» для всех пользователей с подпиской на сервис пройдет онлайн-перекличка игр плей-офф Лиги Европы.

«Брага» вышла в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в квартете C Лиги чемпионов с «Реалом», «Наполи» и «Унионом». «Карабах» же стал вторым в группе ЛЕ вместе с «Байером», «Мольде» и «Хеккеном».

Ранее соперники не проводили официальных матчей друг с другом

Лига Европы: расписание матчей и где смотреть трансляции 15 февраля