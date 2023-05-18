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«Севилья» — «Ювентус»: стартовые составы на ответный матч полуфинала Лиги Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Севилья» и «Ювентус» объявили стартовые составы на ответный матч полуфинала Лиги Европы.

«Севилья»: Буну, Акунья, Баде, Гудель, Навас, Фернандо, Ракитич, Окампос, Оливер Торрес, Хиль, Эн-Несири.

Запасные: Дмитрович, Флорес, Монтиэль, Алекс Теллес, Рекик, Сусо, Рафа Мир, Ламела, Гомес, Ормиго, Буэно.

«Ювентус»: Щенсны, Готти, Бремер, , Данило, Локателли, Рабьо, Фаджоли, Куадрадо, Айлинг-Джуниор, Ди Мария, Кен.

Запасные: Пинсольо, Перин, Кьеза, Влахович, Алекс Сандро, Милик, Костич, Миретти, Ругани, Паредес, Барбьери.

Игра пройдет в Испании. Первый матч завершился вничью (1:1). В параллельной паре за выход в финал сыграют «Байер» и «Рома».

Лига Европы. 1/2 финала
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Ювентус

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