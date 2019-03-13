Сергей Семак: "Место в Лиге чемпионов - то, к чему стремится "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала" подчеркнул, что команда нацелена забить быстрый мяч, передает из Вильярреала спецкор "СЭ" Гоша Чернов.
- Тренер "Вильярреала" сказал, что в таких матчах многое будет зависеть от быстрого гола. Он ожидает прессинга от вас. Каким будет "Зенит"?
- Быстрый гол добавляет уверенности. Но самое важное - результат в конце матча. Мы должны играть активно. Как сложится матч, мы не знаем. Но постараемся забить как можно раньше.
- Не расстроены, что в Лиге Европы еще нет видеоарбитров?
- Не расстроены. Они скоро появятся в Лиге Европы и в чемпионате России. Это хорошее новшество.
- Какие приоритеты у "Зенита" - чемпионат или еврокубок?
- Есть Лига чемпионов - самый важный и главный турнир. Место в Лиге чемпионов - вот то, к чему мы должны стремиться. У каждой команды свои цели в чемпионатах, но при этом все хотят побеждать в Лиге Европы. Насколько получается - это вопрос. Самый важный матч - в четверг.
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