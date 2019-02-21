Сергей Семак: "Азмун может качественно улучшить игру "Зенита" в атаке"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" заявил, что нападающий Сердар Азмун может качественно улучшить игру команды в атаке. 24-летний иранец стал игроком сине-бело-голубых 1 февраля 2019 года.

- Мысли играть в три центральных защитника не было, - сказал Семак в эфире канала "Матч ТВ". - Есть определенный подбор футболистов. Если проблемы с заявкой и с травмами. Все это определило состав. Азмун, к сожалению, присоединился к нам достаточно поздно. Нам нужно забивать и атаковать. Сердар может качественно улучшить игру команды в атаке.

Анюков и Смольников? С крайними защитниками у нас нет большой альтернативы. Саша более опытный. Учитывая сложность с результатом, начнем так, а дальше будем вносить коррективы, если потребуется.

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