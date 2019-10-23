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Сергей Матвеев: «Постараемся набрать очки в матче с «Трабзонспором»

23 октября 2019, 23:22
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на пресс-конференции перед матчем группового отборочного турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» поделился ожиданиями от встречи. Видео с брифинга опубликовал Youtube-канал «быков».

Игра пройдет в Трабзоне (Турция) завтра, 24 октября, начало — в 20.55 (мск).

«Постараемся набрать очки, — сказал Матвеев. - Для нас это важное противостояние, постараемся показать свою лучшую игру. «Трабзонспор» находится на второй позиции в чемпионате Турции. Команда играет в атакующий футбол. Думаю, что матч будет интересен и хорошим для зрителей. Группа атаки очень хорошая. Травмы — неприятная часть футбола, которая мешает показать свои лучшие стороны, но мы постараемся это исправить».

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Трабзонспор — Краснодар

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