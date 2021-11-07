В Госдуме назвали несправедливой возможную переигровку матча «Галатасарай» — «Локомотив»
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре «СЭ» отреагировал на протест «Галатасарая» после матча с московским клубом в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).
«Ошибся арбитр, причем тут наша команда? Ни игроки, ни тренерский штаб «Локомотива» не виноваты в том, что судья не показал красную карточку футболисту. Ни о каком техническом поражении даже речи и не может идти. Это несправедливо. Думаю, что разумнее будет наказать судью. Переиграть матч? Тут уже надо обращаться к регламенту. Я считаю, что результат нужно оставить как есть, время лишний раз не тратить», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2001/2002 УЕФА удовлетворил протест «Тироля» на переигровку матча с «Локомотивом» из-за судейской ошибки.
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