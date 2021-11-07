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В Госдуме назвали несправедливой возможную переигровку матча «Галатасарай» — «Локомотив»

12:08
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре «СЭ» отреагировал на протест «Галатасарая» после матча с московским клубом в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).

&laquo;Галатасарай&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Скандал в Лиге Европы: «Локо» грозит техническое поражение или переигровка с «Галатасараем». Все из-за судьи

«Ошибся арбитр, причем тут наша команда? Ни игроки, ни тренерский штаб «Локомотива» не виноваты в том, что судья не показал красную карточку футболисту. Ни о каком техническом поражении даже речи и не может идти. Это несправедливо. Думаю, что разумнее будет наказать судью. Переиграть матч? Тут уже надо обращаться к регламенту. Я считаю, что результат нужно оставить как есть, время лишний раз не тратить», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2001/2002 УЕФА удовлетворил протест «Тироля» на переигровку матча с «Локомотивом» из-за судейской ошибки.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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