Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре «СЭ» отреагировал на протест «Галатасарая» после матча с московским клубом в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).

«Ошибся арбитр, причем тут наша команда? Ни игроки, ни тренерский штаб «Локомотива» не виноваты в том, что судья не показал красную карточку футболисту. Ни о каком техническом поражении даже речи и не может идти. Это несправедливо. Думаю, что разумнее будет наказать судью. Переиграть матч? Тут уже надо обращаться к регламенту. Я считаю, что результат нужно оставить как есть, время лишний раз не тратить», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2001/2002 УЕФА удовлетворил протест «Тироля» на переигровку матча с «Локомотивом» из-за судейской ошибки.