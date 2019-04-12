Сарри объяснил, почему не выпустил Азара в стартовом составе

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, почему нападающий Эден Азар не вышел в стартовом составе на матче 1/4 финала Лиги Европы против "Славии".

- Я оставил его в запасе, поскольку был готов к трудному матчу и к тому, что нам понадобится его помощь, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Если бы мы вели по окончании первого тайма, я предпочел бы не использовать его. Хадсон-Одои? Ему был нужен отдых, поэтому я не включил его в заявку, как и Эмерсона. Безусловно, я рассматриваю возможность его участия в ближайшем матче, однако решение буду принимать по итогам предстоящих тренировок.

Ответная игра состоится 18 апреля.

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