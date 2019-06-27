"Сант-Хулия", "Клаксвик" и "Баллимена Юнайтед" одержали победы в предварительном раунде ЛЕ

Андоррская "Сант-Хулия" в первом матче предварительного раунда Лиги Европы обыграла гибралтарскую "Европу" – 3:2. Победный мяч был забит в компенсированное ко второму тайму время.

Лига Европы

Предварительный раунд

"Сант-Хулия" (Андорра) – "Европа" (Гибралтар) – 3:2 (1:1)

Голы: Гальярдо, 4 (0:1). Мендес, 44 (1:1). Манго, 46 – в свои ворота (1:2). Мендес, 64 (2:2). Муньос, 90+3 (3:2).

Удаление: Сиссе (Сант-Хулия), 75.

Судья: Петрович (Босния и Герцеговина).

27 июня. Андорра-ла-Велья. Стадион "Estadi Comunal".

"Клаксвик" (Фарерские Острова) – "Тре Фиори" (Сан-Марино) – 5:1 (2:0)

Голы: Йоханнесен, 9 (1:0). Саннмаль, 37 (2:0). Йоханнесен, 56 (3:0). Бьярталид, 73 (4:0). Бьярталид, 83 (5:0). Компаньяро, 90+3 (5:1).

Судья: Дженкинс (Уэльс).

27 июня. Торсхавн. Стадион "Gundadalur Stadium".

Баллимена Юнайтед" (Северная Ирландия) – "Рунавик" (Фарерские Острова) – 2:0 (0:0)

Голы: Миллар, 49 (1:0). Винчестер, 55 (2:0).

Судья: Тзилос (Греция).

27 июня. Баллимена. Стадион "Ballymena Showgrounds".

"Приштина" (Косово) – "Сент-Джозефс" (Гибралтар) – 1:1 (1:1)

Голы: Далку, 28 – с пенальти (1:0). Пенья, 31 (1:1).

Судья: Йоунассон (Исландия).

27 июня. Приштина. Стадион "Fadil Vokrri Stadium".

"Ла Фиорита" (Сан-Марино) - "Энгордани" (Андорра) - 0:1 (0:1)

Гол: Санчес, 31.

Удаления: Дэйвис (Энгордани), 86. Вассалло (Ла Фиорита), 87.

Судья: Пирес (Люксембург)

27 июня. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".