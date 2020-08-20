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«Рунавик» разгромил «Барри Таун» в отборочном турнире Лиги Европы

22:06
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В матче предварительного раунда отборочного турнира Лиги Европы фарерский «Рунавик» разгромил валлийский клуб «Барри Таун» (5:1). В составе победителей хет-трик сделал Клэйминт Ольсен.

«Рунавик» пробился в первый отборочный раунд. Соперник команды станет известен позднее.

Лига Европы

Предварительный раунд

«Рунавик» (Фарерские острова) — «Барри Таун» (Уэльс) — 5:1 (0:0)

Голы: Ольсен, 52 (1:0). Ольсен, 63 (2:0). Кнудсен, 67 (3:0). Ольсен, 74 (4:0). Лекин, 83 (5:0). Маклаггон, 88 (5:1).

Судья: Рейжек (Чехия).

20 августа. Тофтир. Стадион «Тофтир».

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