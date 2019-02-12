Россияне никак не могут обыграть "Фенербахче" в Турции

"Зенит" стал пятым российским клубом, который сыграет в еврокубках с "Фенербахче" в Стамбуле. Петербуржцы сегодня, 12 февраля, уступили "Фенеру" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы – 0:1. Россияне никогда не побеждали желто-черных в Стамбуле, добыв две ничьи (отличились "Спартак" и "Краснодар") и трижды уступив (ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит"). (Кирилл Бурдаков)

Матчи российских клубов против "Фенербахче" в Стамбуле

Дата Клуб Турнир Стадия Счет 12.12.2007 ЦСКА Лига чемпионов Гр.турнир 1:3 29.08.2012 Спартак Лига чемпионов 3-й отб.раунд 1:1 16.02.2016 Локомотив Лига Европы 1/16 финала 0:2 22.02.2017 Краснодар Лига Европы 1/16 финала 1:1 12.02.2019 Зенит Лига Европы 1/16 финала 0:1

+0=2-3, мячи 3-8.