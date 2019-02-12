Россияне никак не могут обыграть "Фенербахче" в Турции

"Зенит" стал пятым российским клубом, который сыграет в еврокубках с "Фенербахче" в Стамбуле. Петербуржцы сегодня, 12 февраля, уступили "Фенеру" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы – 0:1. Россияне никогда не побеждали желто-черных в Стамбуле, добыв две ничьи (отличились "Спартак" и "Краснодар") и трижды уступив (ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит"). (Кирилл Бурдаков)
Матчи российских клубов против "Фенербахче" в Стамбуле
|
Дата
|
Клуб
|
Турнир
|
Стадия
|
Счет
|
12.12.2007
|
ЦСКА
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
1:3
|
29.08.2012
|
Спартак
|
Лига чемпионов
|
3-й отб.раунд
|
1:1
|
16.02.2016
|
Локомотив
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
0:2
|
22.02.2017
|
Краснодар
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
1:1
|
12.02.2019
|
Зенит
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
0:1
+0=2-3, мячи 3-8.
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