23:46 12 февраля | Футбол — Лига Европы

Россияне никак не могут обыграть "Фенербахче" в Турции

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"Зенит" стал пятым российским клубом, который сыграет в еврокубках с "Фенербахче" в Стамбуле. Петербуржцы сегодня, 12 февраля, уступили "Фенеру" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы – 0:1. Россияне никогда не побеждали желто-черных в Стамбуле, добыв две ничьи (отличились "Спартак" и "Краснодар") и трижды уступив (ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит"). (Кирилл Бурдаков)

Матчи российских клубов против "Фенербахче" в Стамбуле

Дата

Клуб

Турнир

Стадия

Счет

12.12.2007

ЦСКА

Лига чемпионов

Гр.турнир

1:3

29.08.2012

Спартак

Лига чемпионов

3-й отб.раунд

1:1

16.02.2016

Локомотив

Лига Европы

1/16 финала

0:2

22.02.2017

Краснодар

Лига Европы

1/16 финала

1:1

12.02.2019

Зенит

Лига Европы

1/16 финала

0:1

+0=2-3, мячи 3-8.

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