«Рома» сыграет со «Славией» в Лиге Европы 26 октября

«Рома» сыграет со «Славией» в матче группового этапа Лиги Европы в четверг, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рома» — «Славия Прага» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире покажут бесплатно телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 21.45 мск. Также за встречей можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе G итальянцы и чехи набрали одинаковое количество очков — по 6. По дополнительным показателям лидирует пражский клуб, «Рома» — на второй строчке.

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