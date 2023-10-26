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26 октября, 20:30

«Рома» — «Славия»: прямая трансляция матча Лиги Европы

«Рома» сыграет со «Славией» в Лиге Европы 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Жозе Моуринью, главный тренер ФК «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

«Рома» сыграет со «Славией» в матче группового этапа Лиги Европы в четверг, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рома» — «Славия Прага» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире покажут бесплатно телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 21.45 мск. Также за встречей можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе G итальянцы и чехи набрали одинаковое количество очков — по 6. По дополнительным показателям лидирует пражский клуб, «Рома» — на второй строчке.

Лига Европы. Группа G
26 окт, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
2:0
Славия Пр

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Славия (Прага)
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