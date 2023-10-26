«Байер» сыграет с «Карабахом» в Лиге Европы 26 октября

«Байер» сыграет с «Карабахом» в матче группового этапа Лиги Европы 26 октября, в четверг. Игра пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Байер» — «Карабах» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажет бесплатно телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 21.45 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе Н немцы и азербайджанцы набрали одинаковое количество очков — по 6. По дополнительным показателям лидирует «Байер», команда из Агдама — на второй строчке.

Лига Европы: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры