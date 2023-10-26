«Ливерпуль» сыграет с «Тулузой» в матче группового этапа Лиги Европы в четверг, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ливерпуль» — «Тулуза» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажут бесплатно телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 21.45 мск. Также за встречей можно следить на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

В группе Е англичане лидируют, в их активе — 6 очков. Команда из Франции с 4 баллами располагается на второй строчке в квартете.

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