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26 октября, 20:15

«Ливерпуль» — «Тулуза»: прямая трансляция матча Лиги Европы

«Ливерпуль» сыграет с «Тулузой» в Лиге Европы 26 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль».
Фото AFP

«Ливерпуль» сыграет с «Тулузой» в матче группового этапа Лиги Европы в четверг, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ливерпуль» — «Тулуза» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажут бесплатно телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 21.45 мск. Также за встречей можно следить на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

В группе Е англичане лидируют, в их активе — 6 очков. Команда из Франции с 4 баллами располагается на второй строчке в квартете.

Лига Европы. Группа E
26 окт, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
5:1
Тулуза

Лига Европы: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Тулуза
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