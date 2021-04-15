«Рома» сыграла вничью с «Аяксом» и вышла в полуфинал ЛЕ, где сыграет с «МЮ»

«Рома» на своем поле сыграла вничью с «Аяксом» (1:1) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Риме.

В составе «Ромы» гол забил Эдин Джеко. За голландцев отличился Брайан Броббей.

По итогам двухматчевого противостояния (3:2 — общий счет) римляне вышли в полуфинал турнира, где сыграют с «Манчестер Юнайтед».

Полуфинальные игры ЛЕ пройдут 29 апреля и 6 мая.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Рома» (Италия) — «Аякс» (Голландия) — 1:1 (0:0)

Голы: Броббей, 49 (0:1). Джеко, 72 (1:1).

«Рома» (Италия): Пау Лопес, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Калафьори (Вильяр, 80), Мхитарян (Педро, 87), Кристанте, Верету, Пеллегрини, Диавара, Джеко (Майораль, 80).

«Аякс» (Голландия): Стекеленбург, Тальяфико, Клайбер (Схюрс, 22. Идрисси, 83), Мартинес, Ю.Тимбер, Классен, Альварес (Кудус, 69), Гравенберх, Тадич, Нерес (Траоре, 83), Антони (Броббей, 46).

Предупреждения: Роджер Ибаньес, 43. Верету, 67. Манчини, 68. Джеко, 78. Кристанте, 86. Тальяфико, 89. Мартинес, 90+2.

Судья: Тэйлор (Англия).

15 апреля. Рим. Стадион Олимпийский.

Первый матч: 2:1.