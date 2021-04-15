«Вильярреал» победил загребское «Динамо» и пробился в полуфинал Лиги Европы

«Вильярреал» победил в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (2:1). В первой игре испанский клуб победил со счетом 1:0 и по сумме двух матчей прошел в полуфинал турнира.

Счет в матче на 36-й минуте открыл нападающий «Вильярреала» Пако Алькасер. Удвоил преимущество хозяев Херард Морено на 43-й минуте. Нападающий «Динамо» Загреб Мислав Оршич сократил отставание на 74-й минуте.

В полуфинале соперником «Вильярреала» станет «Арсенал», победивший «Славию» в ответном матче со счетом 4:0 (1:1 в первом матче). Матчи пройдут 29 апреля и 6 мая.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Вильярреал» (Испания) -«Динамо З» (Хорватия) — 2:1 (2:0)

Голы: Пако Алькасер, 36 (1:0). Х.Морено, 43 (2:0). Оршич, 74 (2:1).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Педраса (Пенья, 90), Пау Торрес, Фойт, Парехо (Коклен, 84), Капуэ, Тригерос (Мойсес Гомес, 63), Пако Алькасер (А.Морено, 90), Х.Морено, Чиквуэзе (Баэна, 90).

«Динамо З»: Ливакович, Теофиль-Катрин (Перич, 82), Ристовски (Стоянович, 62), Лауритсен, Гвардиол, Адеми (Мишич, 82), Иванушец (Атьемвен, 76), Маер (Франьич, 62), Якич, Петкович, Оршич.

Предупреждения: Якич, 40. Тригерос, 60.

Судья: Маккели (Голландия).

15 апреля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

Первый матч: 1:0.