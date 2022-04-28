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Сегодня, 05:28

Роде признался, что матчи в Лиге Европы добавляют мотивации игрокам «Айнтрахта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде перед первым матче с «Вест Хэмом» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы признался, что игры в еврокубке добавляют мотивации его команде.

«У нас было непростое начало сезона, особенно в бундеслиге. У нас было много неприятных матчей. Но мы успешно играли в Лиге Евопы, этот турнир придал нам мотивацию. На групповой стадии у нас были трудные соперники, такие как «Олимпиакос» и «Фенербахче», но мы с честью вышли из группы. Матчи против «Бетиса» и «Барселоны» получились просто невероятными», — цитирует пресс-служба УЕФА Роде.

Первый матч 1/2 финала между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033443--west-ham-vs-frankfurt/
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Себастьян Роде
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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