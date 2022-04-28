Роде признался, что матчи в Лиге Европы добавляют мотивации игрокам «Айнтрахта»

Полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде перед первым матче с «Вест Хэмом» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы признался, что игры в еврокубке добавляют мотивации его команде.

«У нас было непростое начало сезона, особенно в бундеслиге. У нас было много неприятных матчей. Но мы успешно играли в Лиге Евопы, этот турнир придал нам мотивацию. На групповой стадии у нас были трудные соперники, такие как «Олимпиакос» и «Фенербахче», но мы с честью вышли из группы. Матчи против «Бетиса» и «Барселоны» получились просто невероятными», — цитирует пресс-служба УЕФА Роде.

Первый матч 1/2 финала между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 28 апреля, в Лондоне. Ответная игра пройдет в Германии через неделю.